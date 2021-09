DigitalBits nuova "Official Global Cryptocurrency" E Zytara "Official Global Digital Banking Partner" di FC Internazionale Milano all'interno di una partnership commerciale del valore di €85 milioni

02 settembre 2021 a

La piattaforma di digital banking di Zytara si espande nel mercato europeo con i Campioni d'Italia in carica, la cui sede è Milano, uno dei centri mondiali della finanza

MILANO, 2 settembre 2021/PRNewswire/ -- FC Internazionale Milano, Campioni d'Italia 2020-2021, e Zytara Labs hanno annunciato oggi che le due aziende hanno siglato un accordo di partnership commerciale pluriennale del valore di €85 milioni, con il supporto di DigitalBits Foundation. Questa partnership sosterrà la volontà dell'Inter di aprirsi a un pubblico sempre più digitale, per raggiungere target globali e differenti fasce d'età, e affermarsi come icona di cultura e innovazione, così come dello sport.

Come parte di questa partnership, DigitalBits diventa "Official Global Cryptocurrency" e Zytara diventa "Official Global Digital Banking Partner" dell'Inter. Questa partnership globale che unisce innovazione e finanza riflette la volontà dell'Inter di incarnare i valori della città di Milano, il suo spirito internazionale e la predilezione per l'innovazione e il cambiamento.

Zytara lavorerà assieme al Club nerazzurro per sviluppare ulteriormente l'app per dispositivi mobili dell'Inter, attualmente disponibile nell'App store di Apple e nello store Google Play, con l'obiettivo di integrare la tecnologia banking digital-first di Zytara in un'esperienza di acquisto coinvolgente e brandizzata. Questo mira a consentire agli utenti di tutto il mondo di iscriversi ai servizi di banking e ad effettuare il login al proprio account Zytara in maniera fluida direttamente dalla app dell'Inter e consentirà inoltre di accedere ai prodotti in criptovaluta. L'app dell'Inter diventerà il mezzo privilegiato per acquistare i biglietti per tutte le partite casalinghe del Club, rendendo l'app il punto di accesso per mettere in relazione i tifosi dell'Inter di tutto il mondo.

Come parte del proprio costante movimento verso l'innovazione, l'Inter utilizzerà inoltre la blockchain di DigitalBits al fine di integrare e accettare la criptovaluta XDB per i pagamenti allo stadio, negli store online e fisici dell'Inter. I partner utilizzeranno questa tecnologia blockchain per creare figurine digitali dei giocatori e pezzi da collezione digitali NFT (non-utility tokens) destinati a un pubblico globale.

In aggiunta a quanto sopra, il brand DigitalBits sarà il nuovo Sleeve Partner dei nerazzurri. Il logo della criptovaluta comparirà su tutte le divise dell'Inter, della prima squadra maschile e femminile, della squadra Primavera e delle squadre giovanili, in occasione di tutte le gare ufficiali nazionali e internazionali.

Alessandro Antonello, CEO Corporate dell'Inter, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Zytara come nostro nuovo partner globale e di entrare a far parte dell'ecosistema DigitalBits che sarà anche il nostro nuovo sleeve sponsor. L'accordo riflette la volontà dell'Inter di definire uno standard globale di eccellenza tecnologica. Se le esperienze digital-first sono fondamentali per tutte le società sportive, la nostra partnership punta più in alto. Grazie al digital banking di Zytara e alla tecnologia blockchain, saremo in grado di aumentare la nostra portata globale per raggiungere il pubblico più giovane e digitalmente più avanzato.

Per celebrare il lancio di questa partnership e per offrire la prima esperienza di acquisto in criptovaluta con il token XDB, un'edizione limitata di merchandise nerazzurro sarà disponibile entro la fine di settembre.

Al Burgio, Founder di Zytara e della blockchain DigitalBits, ha affermato: "Questa partnership con l'Inter, così come la sua storia, si fonda sull'eccellenza. Questa collaborazione farà dell'Inter uno dei club più tecnologicamente avanzati e più all'avanguardia a livello mondiale. Siamo entusiasti di collaborare con i Campioni d'Italia in carica e con un club dalla storia così ricca".

Zytara Labs

Zytara Labs sviluppa prodotti e piattaforme innovativi che utilizzano i protocolli blockchain come DigitalBits e Ethereum. L'azienda è inoltre uno studio di produzione di alta gamma che sostiene atleti professionisti, musicisti, attori, gamer, squadre sportive e altri brand per la creazione, la vendita e la commercializzazione di token non fungibili (NFT). Zytara Labs è una società interamente controllata da Zytara Inc., l'azienda di fintech che costruisce le istituzioni finanziarie di domani.

DigitalBits Foundation

La DigitalBits Foundation (precedentemente XDB Foundation) è un'organizzazione non-profit che si concentra sull'assistenza per DigitalBits e relative tecnologie. Gli obiettivi chiave della DigitalBits Foundation includono: il sostegno dell'innovazione e l'adozione della blockchain DigitalBits e l'utilizzo della criptovaluta per migliorare l'esperienza del consumatore e le iniziative responsabilità sociale d'impresa, definendo gli standard commerciali e le richieste di espansione tecnica, la crescita della community DigitalBits attraverso l'inclusione di diverse regioni; la fornitura di pratiche di trasparenza e di sostenibilità; la facilitazione delle partnership e lo sviluppi dell'ecosistema.

DigitalBits Blockchain

DigitalBits è un protocollo blockchain di primo livello che ha tra le sue priorità la sicurezza, la velocità e l'abbattimento dei costi. Ogni asset può diventare token sulla blockchain DigitalBits, compresi gli stablecoin brandizzati e gli NFT creati da artisti, celebrità e organizzazioni sportive. Rendendo i micropagamenti efficienti e con un buon rapporto costo/efficacia, DigitalBits fornisce le basi per l'adozione in massa nel mondo reale della tecnologia blockchain e della criptovaluta.

Questo comunicato stampa può contenere dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali descrivono aspettative, piani, risultati o strategie futuri (comprese offerte sui prodotti, piani regolatori e piani aziendali) e possono cambiare senza preavviso. Si tenga presente che queste dichiarazioni sono soggette a vari rischi e incertezze e, di conseguenza, le circostanze, gli eventi o i risultati futuri possono essere sostanzialmente diversi da quelli previsti nelle dichiarazioni previsionali; ciò comprende il rischio che i risultati effettivi possano essere sostanzialmente diversi da quelli previsti nelle dichiarazioni previsionali.

