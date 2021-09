Milano: Barberis (Pd), 'Lega sta con Draghi o con neofascisti?'

02 settembre 2021 a

Milano, 2 set. (Adnkronos) - "In due giornate la Lega si dimostra antitetica a qualsiasi esperienza comune governativa. A livello nazionale vota contro il green pass in Commissione Affari Sociali della Camera, provvedimento adottato dal Governo di cui la Lega fa parte. Oggi, dalle colonne del Corriere della Sera, si può leggere l'allucinante intervista del loro consigliere comunale Max Bastoni che non solo ha aperto la sua sede elettorale presso Lealtà e Azione, ma rivendica e vuole i voti neofascisti e neonazisti" dichiara Filippo Barberis, capogruppo Pd nel consiglio comunale di Milano.

"Questo è uno sfregio che Milano, Medaglia d'oro della Resistenza, non può accettare. Il presidente Draghi lo scorso 25 aprile alle Fosse Ardeatine fu chiaro: la memoria è un dovere civico e morale e riguarda tutti. Salvini e Bernardo da che parte stanno: con Draghi oppure con i nostalgici neonazisti? Questo è un nuovo caso Durigon che Milano e l'intero Paese non possono accettare", conclude.