M5S: Renzi, 'Spadafora disse di non sapere nulla di sport, sicuramente di politica zero'

Roma, 2 set. (Adnkronos) - "Lasciando il ministero, Spadafora ha ammesso che non sapeva nulla di sport quando ha ricevuto l'incarico. Di sicuro non capisce nulla di politica per dire una cosa del genere: il ministero non è certo uno stage retribuito". Lo ha detto Matteo Renzi durante la seconda giornata della scuola di formazione politica di Italia Viva 'Meritare l'Europa' a Ponte di Legno. "Conte è stato fortunato perchè aveva Spadafora mentre io contavo su Malagò...".