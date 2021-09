Milano: Anpi, 'Bernardo non accolga chi non si identifica con l'antifascismo'

02 settembre 2021 a

a

a

Milano, 2 set. (Adnkronos) - "Chiediamo a Luca Bernardo di prendere le distanze da queste vergognose dichiarazioni, di rifiutare i voti di formazioni neofasciste, di non riconoscere nelle proprie liste esponenti che non si identificano nei valori dell'antifascismo e nei principi della Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza". A parlare è Roberto Cenati presidente Anpi provinciale di Milano dopo l'intervista rilasciata da Max Bastoni al Corriere della Sera.

"Riteniamo gravissime le dichiarazioni del leghista Bastoni. In lista con la Lega per le elezioni amministrative, ha recentemente inaugurato la propria sede elettorale nei locali di Lealtà e Azione, e il consigliere leghista ha annunciato di impegnarsi per far confluire i voti dell'estrema destra su Luca Bernardo, candidato sindaco del centrodestra", spiega.

"Max Bastoni dichiara, tra l'altro, che 'l'antifascismo è superato' e che 'non ritiene un'offesa definirsi fascista'. A 76 anni dalla Liberazione dobbiamo purtroppo rilevare che il fascismo non è superato: lo dimostra la deriva xenofoba, razzista, antisemita e il clima di intolleranza che sta pervadendo l'Europa e il nostro stesso Paese", conclude Cenati.