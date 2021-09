Infrastrutture: Carfagna, 'ok Cdm a dl svolta in superamento diseguaglianze tra Nord e Sud'**

02 settembre 2021 a

Roma, 2 set. (Adnkronos) - "Il capitolo Sud del Dl Infrastrutture è una svolta nel superamento delle diseguaglianze tra Nord e Sud e nel riscatto delle regioni meridionali: con le misure approvate oggi cominciamo a demolire il Muro invisibile che divide il Mezzogiorno dal resto del Paese in materia di infrastrutture, edilizia scolastica, progettazione territoriale". Ad affermarlo in una nota è il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna commenta il complesso di norme varato oggi dal Consiglio dei ministri.