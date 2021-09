Milano: Barbato, 'Io impresentabile? é Sala che è impresentabile, non è il sindaco di tutti'

02 settembre 2021 a

Milano, 2 set. (Adnkronos) - "Io non mi sento impresentabile, fino a prova contraria ho fatto il bene di questa città come comandante della Polizia locale e in tutti gli incarichi che ho ricoperto. In questo Paese ci siamo dimenticati che il processo deve ancora iniziare, che l'accusa può sostenere una tesi sbagliata e che io possa essere innocente di fronte ai fatti che mi vengono contestati?". Antonio Barbato, candidato della Lega alle prossime amministrative a Milano, a giudizio per falso ideologico e frode in pubbliche forniture per una campagna sulla guida sicura avviata nel 2015, non si sente fuori posto mentre la Commissione Antimafia inizia a vagliare preventivamente i nomi dei candidati alle elezioni di inizio ottobre.

"Gli impresentabili saranno altri, forse lo è Sala: non dimentichiamo che il sindaco è stato condannato in primo grado e poi prescritto", dice in un'intervista all'Adnkronos l'ex comandante rimosso quattro anni fa dall'incarico per alcuni intercettazioni - per le quali non fu mai indagato - in cui avrebbe prospettato uno scambio di favori su un appalto e sul pedinamento di un vigile (mai avvenuto). Una vicenda "costruita" in cui, da sempre, si sente "vittima".