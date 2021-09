02 settembre 2021 a

Roma, 2 set. (Adnkronos) - "Lo smart working va pensato, migliorato, progettato, normato. Non certo rimosso per tornare al passato. Considerarlo un freno allo sviluppo è segno di arcaismo e mancanza di coraggio. Cerchiamo ogni tanto di immaginare il futuro senza spaventarci per i cambiamenti possibili". Così Matteo Orfini del Pd su Twitter.