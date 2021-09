Afghanistan: Draghi, 'impegno umanitario, grazie a militari e comparto Difesa-Esteri'

02 settembre 2021 a

a

a

Roma, 2 set. (Adnkronos) - Sull'Afghanistan "dobbiamo impegnarci al massimo in direzione umanitaria, dobbiamo aiutare gli afghani" e "devo ringraziare tutte le Forze militari che sono state presenti in Afghanistan per vent'anni, ma anche tutto il comparto Difesa-Esteri per la straordinaria opera di evacuazione che hanno fatto", portando fuori dal Paese "cinquemila afghani che ora sono in corso di ricollocazione in Italia", ottenendo "la condizione di rifugiato", per riconoscere "il loro contributo a quel che ha fatto l'Italia in quel Paese". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri.