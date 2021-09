02 settembre 2021 a

a

a

Roma, 2 set. (Adnkronos) - "L'occupazione non mostra segni di cedimento", ma "vi sono situazioni riprovevoli per il modo in cui sono state condotte e anche lì il Governo dovrà intervenire in questi casi". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri.