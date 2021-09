Milan Design Week - Fuorisalone 2021 Neolith® veste Jacuzzi® Arga®

02 settembre 2021 a

(Adnkronos) - Le due aziende insieme per un nuovo stile di vasca: glamour e wellness caratterizzano il modello Arga® esposto presso la Neolith® Urban Boutique di Milano

Milano, 2 settembre 2021 –

Fondato nel 2009,

Dopo il successo mondiale di

“L'esplorazione di nuovi stili e soluzioni di design è da sempre nel dna di Jacuzzi®, un'azienda abituata ad anticipare nuove tendenze e tracciare standard estetici e tecnologici di riferimento per i settori wellness e arredobagno”. Ha affermato Sara Massarutti, Group Product Manager Jacuzzi EMEA & Asia. “Basata su una perfetta condivisione di valori, la collaborazione con Neolith® su questo prototipo di Arga®180 x 90 è coerente con il nostro approccio al design e ci consente di realizzare un virtuoso scambio di idee e competenze particolarmente prezioso in ottica di sviluppo del business”.

"Siamo molto orgogliosi di unirci a Jacuzzi® nella presentazione del nuovo rivestimento in Neolith® per Arga®. E' un grande piacere sapere che un progetto a cui siamo particolarmente legati come è il caso di Arga® si rinnovi e arricchisca grazie all'utilizzo di un materiale innovativo come lo è Neolith®" affermano Francesco Costacurta, Alberto e Tonini e Juste Pavasaryte di Whynot, designers di Arga®.

La vasca

A proposito di Jacuzzi®:

Jacuzzi Group Worldwide, attraverso le sue filiali, è un produttore e distributore globale di prodotti bagno e Spa. Grazie ad un'esperienza tecnologica ed ingegneristica che vanta più di 60 anni, Jacuzzi® è il leader mondiale dell'idromassaggio e Spa, ed è il punto di riferimento nel settore wellness. Jacuzzi EMEA è' parte di Jacuzzi Brands LLC (USA). Basata a Milano (Italia) opera in Europa, Africa e Asia direttamente attraverso numerosi uffici commerciali regionali e indirettamente attraverso una diffusa rete di vendita. Design, Well-being, Performance and Care: questi sono i valori che hanno sempre formato l'essenza delle creazioni di Jacuzzi®, un brand che anticipa esigenze e trend, creando prodotti e soluzioni innovativi studiati per venire incontro a ogni tipo di richiesta. Spa, vasche idromassaggio, docce multifunzione, chiusure doccia, saune e hammam, e non solo: una vastissima gamma di prodotti con una combinazione unica di tecnologia innovativa, design e funzioni esclusive, che garantiscono le più alte performance sia in ambiente domestico/residenziale che in contesti professionali nel settore hospitality.

A proposito di Whynot:

Whynot è un pluripremiato studio di design industriale fondato nel 2016 da Francesco Costacurta, Alberto Tonini e Juste Pavasaryte, tre senior designers i cui progetti abbracciano svariati settori di mercato per numerose realtà italiane e internazionali.

A proposito di Neolith®:

Neolith® TheSize Surfaces fu fondata nel 2009 ed è un'azienda giovane con una forte propensione per l'esportazione e che si avvale dell'esperienza di più di 40 anni dei suoi dirigenti nel settore della pietra naturale.

Nel 2010 lanciò sul mercato la sua prima lastra sotto il marchio Neolith®, con il proposito di dare una risposta innovativa al settore dell'architettura e del design di interni. Un nuovo materiale dalle straordinarie caratteristiche, idoneo sia per interni che per esterni. A partire da quel momento TheSize consolida la presenza sul mercato mondiale del proprio prodotto Neolith®, affermatasi come pionieristica Superficie in Pietra Sinterizzata e punto di riferimento per il proprio settore. TheSize ha sede ad Almazora (Castellón), Spagna. Una strategica ubicazione geografica internazionalmente riconosciuta come enclave dell'industria della ceramica.

Il suo prodotto Neolith si è convertito in un riferimento nazionale e internazionale all'interno del settore in cui opera ed è presente in più di 70 paesi differenti. Un'ampia rete di distribuzione, architetti, designer di interni e disegnatori di tutto il mondo utilizza Neolith come materiale protagonista di prestigiosi progetti internazionali.

