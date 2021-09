Calcio: Vagnati, 'rinnovo Belotti? Siamo sereni, lui tiene molto al Torino'

02 settembre 2021 a

Torino, 2 set. - (Adnkronos) - "Parliamo di una persona che tiene molto al Toro, è un professionista eccezionale". Così il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, in merito al futuro del capitano granata Andrea Belotti, il cui contratto scade al termine di questa stagione. "Il suo atteggiamento non cambierebbe se venisse contattato da qualcuno -aggiunge Vagnati in conferenza stampa per la presentazione di Marko Pjaca-. Noi dobbiamo pensare al bene del Toro, il nostro obiettivo deve essere migliorare e cambiare l'inerzia. Ci vediamo tutti i giorni, ma non è che tutti i giorni parliamo di rinnovo. Penso che i risultati di tutti siano determinanti per il futuro del Toro e di Belotti. Siamo sereni, lui è un professionista e tiene al suo futuro e a quello del Toro. Non devono esserci isterismi, nel calcio di oggi ci sono tanti calciatori svincolati ed è cambiato il mercato. Succederà più spesso che i giocatori vadano più vicini alla scadenza del contratto".