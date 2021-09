Infrastrutture: Pd, 'progetto Pedemontana obsoleto e potenzialmente devastante'

02 settembre 2021 a

Milano 2 set. (Adnkronos) - "Un progetto obsoleto, sovradimensionato e potenzialmente devastante per un territorio urbanizzato e densamente popolato come la Provincia di Monza e Brianza". Così viene definita la Pedemontana in una lettera aperta a governo e Regione, firmata dal capogruppo del Pd al Consiglio regionale lombardo Fabio Pizzul, dai consiglieri Gigi Ponti, Carlo Borghetti, Carmela Rozza, Matteo Piloni, Raffaele Straniero, Gianni Girelli e Pietro Bussolati, da 22 sindaci e dal deputato Pd Roberto Rampi.

"È un progetto figlio di un altro tempo e di un'altra mentalità, che non tiene conto né dell'attenzione ai temi relativi alla salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente, né di previsioni aggiornate su quale potrebbe essere l'effettivo utilizzo di una nuova autostrada”, si legge nella lettera.