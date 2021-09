02 settembre 2021 a

a

a

New York, 2 set. - (Adnkronos) - Martina Trevisan esce di scena al secondo turno dello Us Open. La tennista toscana, numero 106 del mondo, cede alla campionessa olimpica di Tokyo, la svizzera Belinda Bencic, numero 12 del ranking Wta e 11 del seeding, con il punteggio di 6-3, 6-1 in un'ora e un quarto di gioco.