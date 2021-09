Covid: Serracchiani, 'linea governo chiara, basta scappatoie e furbizie'

02 settembre 2021 a

Roma, 2 set. (Adnkronos) - "L'indirizzo del Governo è chiaro. Il green pass è lo strumento che, insieme alla campagna vaccinale, sta consentendo al Paese di procedere in sicurezza. Non ci possono essere né dubbi né esitazioni sulla sua applicazione. Occorre fare di tutto perché i cittadini, a cominciare dai più fragili, possano andare avanti con tranquillità e senza temere per la propria salute e quindi è giusto prevedere il ricorso all'obbligo vaccinale. La linea del Governo ribadita oggi dal presidente Draghi non consente scappatoie né furbizie. La Lega ne prenda atto". Così Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera.