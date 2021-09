Covid: Boccia, 'da governo posizione chiara ora vediamo Lega'

02 settembre 2021 a

Roma, 2 set. (Adnkronos) - "La posizione del Governo, dopo la conferenza stampa del presidente Draghi, mi pare che non lasci spazio ad interpretazioni. L'utilizzo del green pass sarà esteso e si passerà all'obbligo vaccinale non appena l'Ema avrà dato l'ok. Il Partito democratico lo chiede da mesi; la vaccinazione di massa, anche attraverso l'obbligo, è la strada maestra per mettere il Paese in sicurezza ed evitare ospedali in affanno e nuove chiusure in autunno. Aspettiamo di capire adesso cosa farà la Lega di Salvini perché gli ammiccamenti a no vax, no green pass, negazionisti e le posizioni assunte in Parlamento sono sempre andate in direzione opposta alle parole di buon senso di Draghi". Così Francesco Boccia, responsabile Enti locali del Pd.