Quirinale: ok Mattarella a grazia parziale per due detenuti, avanti percorso rieducazione** (2)

(Adnkronos) - Per effetto dei provvedimenti del Capo dello Stato -spiega ancora il comunicato del Quirinale- agli interessati rimarrà da espiare una pena non superiore a quattro anni di reclusione, limite che consente al Tribunale di sorveglianza l'applicabilità dell'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale (articolo 47 dell'ordinamento penitenziario).

Nel valutare le domande di grazia presentate in favore degli interessati, il Presidente della Repubblica ha tenuto conto del positivo comportamento tenuto dai condannati durante la detenzione e della circostanza che il percorso di rieducazione sino ad ora compiuto dai predetti potrebbe utilmente proseguire –qualora la competente Autorità giudiziaria ne ravvisasse i presupposti – con l'applicazione di misure alternative al carcere.