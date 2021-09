Mobilità: in 1 anno in Lombardia 1.044 interventi del 118 per incidenti in monopattino**

02 settembre 2021 a

Milano 2 set. (Adnkronos) - Tra il 1° settembre 2020 e il 31 agosto 2021 gli incidenti in cui è stato necessario l'intervento del soccorso sanitario, che hanno coinvolto mezzi di micromobilità - come monopattini, hoverboard e monoruote elettriche - sono stati 1.044 in Lombardia e 539 nel solo Comune di Milano.

Sono i dati forniti all'Adnkronos da Areu Lombardia, l'azienda regionale emergenza urgenza, dopo che lunedì sera un ragazzo di 13 anni è morto cadendo dal monopattino a Sesto San Giovanni (Mi).

Dei 1.044 interventi del 118 nell'ultimo anno, 693 sono avvenuti nel periodo marzo-agosto 2021. Di questi, 356 nel territorio comunale di Milano.