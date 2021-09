Scuola: Turi (Uil), 'green pass discriminatorio, accanimento da presidi Anp'**

02 settembre 2021 a

Roma, 2 set. (Adnkronos) - "Con il Green pass è in corso una discriminazione al personale della scuola. Non comprendo l'accanimento dei presidi aderenti all'Associazione nazionale (Anp - ndr). Si comportano da padroni delle ferriere". A parlare dello scontro tra l'Associazione dei presidi e le Organizzazioni sindacali di comparto sulla gratuità dei tamponi al personale scolastico è Pino Turi, segretario nazionale Uil, che all'Adnkronos afferma: "Quello dell'Anp è un atteggiamento pregiudiziale ed ideologico per me incomprensibile. Anche in Turchia i tamponi sono gratuiti".

Esito dello scontro è che "il tavolo adesso è bloccato in attesa di aggiornamento e nuova convocazione. Non abbiamo firmato il protocollo di sicurezza 0-6 perché il Ministero con l'inserimento di una nota (la 900 del 18 agosto - ndr) ha rinnegato quello madre, in cui si garantivano i tamponi gratuiti al personale scolastico - spiega il sindacalista - Su questo tema non siamo tuttavia voluti ricorrere al Tar perché riteniamo sia una questione politica, non risolvibile davanti a un giudice amministrativo. Unica questione giuridica è quella del mancato rispetto della normativa europea sulle certificazioni verdi ma probabilmente non è di pertinenza di un Tribunale amministrativo. Forse - conclude - in futuro lo sarà della Corte costituzionale".