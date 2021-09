02 settembre 2021 a

New York, 2 set. (Adnkronos/Xinhua) - Chiude in rialzo il petrolio a New York e sfiora i 70 dollari al barile. Il West Texas Intermediate (Wti) per ottobre ha registrato una crescita di 1,40 dollari attestandosi a 69,99 dollari al barile.