Scuola: Granato (L'Alternativa c'è), 'vaccinati senza mascherine? Bianchi usa carota e bastone' (2)

(Adnkronos) - "Prevedere infatti le mascherine sui mezzi di trasporto e nei luoghi chiusi tra soggetti tutti dotati di Green Pass e poi fare altro nelle aule scolastiche, in assenza di distanziamento obbligatorio, è una delle tante incoerenze e incongruenze che fanno chiaramente intendere quale sia il subdolo piano sotteso alla “scuola affettuosa del sorriso” del Ministro Bianchi! O il pericolo del virus non esiste più, o l'obiettivo del governo non è certo quello di contenerlo e mantenere le scuole aperte. Evidentemente serve carne fresca su cui sperimentare il siero salvifico".

"Siccome si sa benissimo che proprio negli ambienti frequentati da soli muniti di Pass verde il virus circola che è una bellezza (vedi caso RSA Longobucco) , anche la salute dei docenti plurivaccinati è, a rigore, a rischio. Infatti sono gli stessi bugiardini dei vaccini che raccomandano di non dismettere dpi e distanze di sicurezza".

"Confido - conclude - che, toccato il fondo, ci sia uno scatto di dignità e di solidarietà all'interno della comunità educante tale da porre un argine a tali discriminazioni che sono l'antitesi del modello pedagogico che perseguiamo da sempre".