Calcio: qualificazioni mondiali, Italia-Bulgaria 1-1**

Firenze, 2 set. - (Adnkronos) - Italia e Bulgaria pareggiano per 1-1 nel match valido per il gruppo C delle qualificazioni al mondiale di Qatar 2022, disputato allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. Al vantaggio degli azzurri con Chiesa al 16' replica Iliev al 39'. Nella classifica del girone gli azzurri sono primi con 10 punti, 4 in più della Svizzera che ha però due partite in meno. I campioni europei torneranno in campo domenica sera a Berna proprio contro gli elvetici.