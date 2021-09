Agrigento: rubano da un negozio di telefonia uno smartphone, denunciata coppia

03 settembre 2021 a

Palermo, 3 set. (Adnkronos) - Rubano uno smartphone da un negozio di telefonia dove si erano recati per un cambio ma il titolare riesce a prendere la targa dell'auto e li fa incastrare. E' accaduto a Montevago, nell'agrigentino, dove i Carabinieri dopo avere ricevuto la denuncia da parte del titolare di un negozio di telefoni cellulari, si sono messi sulle tracce dei responsabili del furto di un telefono cellulare del valore di circa 400 euro. Nella circostanza I Carabinieri, con la collaborazione della vittima, hanno ricostruito la vicenda accertando che la coppia di conviventi, già nota alle Forze dell'Ordine, è entrata all'interno del negozio di telefonia di Montevago con l'intento di cambiare un telefono cellulare acquistato un mese prima. Convinti di non essere notati i due, si sono impossessati di un telefono cellulare Samsung A8 asportandolo dall'espositore su cui era stato collocato, allontanandosi di tutta fretta a bordo della loro autovettura. Il proprietario del negozio ha avuto la prontezza di rilevare il numero di targa del veicolo comunicandolo ai Carabinieri. Dopo i primi accertamenti, i militari dell'Arma hanno raggiunto i due presso la loro abitazione dove hanno rinvenuto il telefono asportato poco prima. Si tratta di una casalinga originaria del palermitano di 40 anni residente a Menfi e del compagno un pensionato 70enne anch'egli originario del palermitano. I due sono stati denunciati alla Procura della Repubblica del Tribunale di Sciacca per il reato di furto aggravato in concorso, mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.