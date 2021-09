03 settembre 2021 a

Milano 3 set. (Adnkronos) - Apertura in leggero calo per i mercati europei. Dopo i primi minuti di scambi il Ftse Mib perde lo 0,11% a 26.203 punti base. Parigi registra –0,28, Francoforte segna –0,01%, mentre Londra guadagna lo 0,05%. Sulla piazza asiatica, il Nikkei ha chiuso in rialzo del 2,05% a 29.128 punti.