Bluespirit.com, fino al -50% su gioielli e orologi dei top brand

(Adnkronos) - Milano, 3 settembre 2021. L'incanto offerto dai gioielli e gli orologi di Bluespirit.com, e-shop ufficiale della gioielleria

Lo shopping di Bluespirit.com fonde tutti i vantaggi dell'autorevolezza di una rete di 200 negozi, distribuiti sull'intero territorio nazionale, alla praticità e la convenienza dell'online. Vengono presentate collezioni che riflettono ricercatezza dei materiali e attenzione verso il design, nel rispetto degli ultimi trend del settore.

In pochi click si possono acquistare orologi, bracciali, collane, orecchini, anelli e accessori. Un'offerta che riesce a rispondere a ogni preferenza del cliente. Quella dedicata agli

Ci sono infatti design ricercati, come quelli firmati da Lucien Rochat e Philip Watch. Ma non mancano neppure soluzioni più sportive, come quelle interpretate dagli 

Il catalogo di Bluespirit include orologi per uomo e donna, articolati in numerose tipologie, quali

Senza contare le tante idee regalo, preziosi perfetti per ogni occasione: dai matrimoni alla laurea, dal fidanzamento agli anniversari. Dai pacchi regalo viene ovviamente eleminato ogni riferimento ai costi affrontati dal cliente.

I prezzi competitivi e le offerte speciali garantiscono la soluzione perfetta per ogni budget. Il customer care è sempre al fianco del cliente, a cui va ad aggiungersi una dettagliata sezione FAQ. Per quanto riguarda i servizi, troviamo la possibilità di ordinare online e ritirare in uno degli oltre 200 negozi Bluespirit, risparmiando sulla spedizione, nonché la personalizzazione del proprio gioiello od orologio (presso i punti vendita abilitati).

Il reso è sempre garantito, sia per gli ordini online che per quelli in negozio, entro 30 giorni dall'acquisto. Mentre attivando la propria Bluespirit Card, il cliente può approfittare di un regalo di benvenuto, sconti e tante altre agevolazioni. Per la completa soddisfazione dell'acquirente, sono offerte spedizioni sicure e veloci in tutta Italia.

