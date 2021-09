Festival Nazionale dell'Economia Civile. Il lancio della terza edizione con David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo

03 settembre 2021 a

(3 settembre 2021) - 7 settembre ore 17,00 – evento online sulla pagina Facebook e YouTube @Fnecfestival

Appuntamento per il 7 settembre ore 17,00 sulle piattaforme social Facebook e YouTube per il lancio della terza edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile. “Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni” è il tema verrà affrontato a Firenze dal 24 al 26 settembre prossimo, in tutte le sue sfaccettature che vanno dalla centralità della persona, all'economia verde e alla creazione di posti di lavoro di qualità.

Ospite d'eccezione per l'evento di lancio del Festival il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli che assieme al Direttore del Festival Leonardo Becchetti, rifletteranno su opportunità da cogliere e rischi da evitare, per avanzare verso uno sviluppo inclusivo e realmente sostenibile sfruttando le risorse messe a disposizione dal PNRR, sia a livello italiano che europeo.

Nato da un'idea di Federcasse (l'Associazione Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali, Casse Raiffeisen) che lo promuove insieme a Confcooperative, organizzato e progettato con NeXt (Nuova Economia Per Tutti) e SEC (Scuola di Economia Civile) e con il contributo di Fondosviluppo, il Festival Nazionale dell'Economia Civile si è ormai accreditato come un evento di interesse nazionale e internazionale sullo sviluppo sostenibile, la rigenerazione dei territori e della comunità e la valorizzazione delle buone pratiche imprenditoriali, amministrative e formative.

Il programma dell'edizione 2021 del Festival Nazionale dell'Economia Civile è disponibile su

La diretta streaming dell'evento di lancio:

Facebook -

YouTube -