Milano: controlli in piazza Vetra e parco delle Cave, 16 ordini allontanamento

Milano, 3 set. (Adnkronos) - Il questore di Milano ha emesso 16 ordini di allontanamento al termini di servizi di controllo che ieri hanno interessato in particolare l'area di piazza Vetra e della vicina Basilica di San Lorenzo Maggiore, la zona della stazione ferroviaria San Cristofaro e il parco delle Cave.

I controlli dei poliziotti del commissariato di Porta Ticinese - insieme ai colleghi della divisione Anticrimine con il supporto degli agenti del Nucleo operativo Duomo della Polizia locale - hanno portato all'emissione di quattro ordini di allontanamento nei confronti di soggetti tra i 30 e i 50 anni (due cittadini egiziani, uno di origine romeno e uno italiano), che bivaccavano nella zona. A questi provvedimenti ne sono seguiti ulteriori 12 nei confronti di persone che "impedivano la libera e tranquilla fruizione dell'area verde".

La misura dell'ordine di allontanamento vieta a un soggetto di avere accesso a una determinata area per 48 ore e, in caso di reiterazione delle condotte contestate, il questore potrà emettere il divieto di accesso alle aree urbane (noto come Daspo urbano) per un periodo compreso tra i 6 ai 12 mesi. L'eventuale violazione delle prescrizioni sarà inoltre sanzionata con la pena dell'arresto da 6 mesi a 1 anno.