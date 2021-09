Ance a Meritocrazia Italia: "Compito dei politici non eccedere con leggi su lavori pubblici"

03 settembre 2021 a

a

a

Silvi Marina, 3 set. (Adnkronos) - “Negli ultimi 25 anni i partiti hanno prodotto 530 provvedimenti normativi sui lavori pubblici. Come fanno le imprese a stare dietro a 2 cambiamenti legislativi al mese? E' la politica che deve occuparsi della legislazione". Lo ha detto Edoardo Bianchi, vicepresidente dell'Associazione costruttori edili, intervenendo al terzo congresso di Meritocrazia Italia, in corso a Silvi Marina, in Abruzzo.