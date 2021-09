Partiti: 'Parola agli attivisti', da ex M5S nasce 'Partecipazione attiva'** (2)

03 settembre 2021 a

(Adnkronos) - "I principi di partenza sono sempre quelli delle nostre stelle che ci portiamo dentro -aggiunge Baccelliere- Partecipazione attiva ha nel suo nome l'essenza, partecipazione ed attivismo ed è su questo che noi lavoreremo e speriamo che dai territori venga quella spinta propulsiva per fare in modo che l'Italia alla fine possa cambiare".

Per questo nessuna indicazione in vista delle prossime amministrative, dove comunque la nuova formazione non sarà presente a Roma. "Massima autonomia ai Gruppi territoriali" che "sceglieranno le alleanze", spiega De Vito.

"Qui di scelte calate dall'alto -aggiunge Cedroni- non ce ne saranno, ogni realtà è autonoma e può autodeterminarsi a livello locale. Ovviamente a livello nazionale la scelta delle alleanze dipenderà dal dibattito, il confronto e la democrazia interna che verrà esercitata tra gli iscritti".