Covid: sorpresi ad affiggere manifesti contro vaccini, due denunciati a Lecco

03 settembre 2021 a

a

a

Milano, 3 set. (Adnkronos) - La scora notte i poliziotti della squadra Volanti sono intervenuti in piazza Garibaldi di Lecco, dove erano stati segnalati due ragazzi, un uomo ed una donna, i quali avevano appena finito di affiggere dei manifesti di protesta contro la campagna di vaccinazione per il Covid-19. La coppia, che risultava ancora con le mani, i pantaloncini e le felpe imbrattate di colla, è stata trovata in possesso di oltre 100 volantini, i quali sono stati subito sequestrati. Per il 37enne e la 30enne è scattata la denuncia per il reato di "pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico, nonché sanzionati per l'illecito di distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni".