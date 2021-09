Corruzione: chiusa indagine su ex sindaco Opera, per lui nuove accuse (2)

03 settembre 2021 a

(Adnkronos) - Ancora sindaco di Opera, "aveva anche ottenuto l'indebito annullamento di due sanzioni al codice della strada per infrazioni commesse mentre era personalmente alla guida di un'auto intestata al Comune, grazie alla complicità di due ex comandanti pro tempore della Polizia locale (indagati) i quali avevano falsamente attestato che, al momento delle infrazioni, il mezzo era utilizzato dal personale dipendente per indagini di polizia giudiziaria", si legge nella nota dei carabinieri.

"È emerso, ancora, come una delle imprese già indagate per corruzione e traffico di rifiuti, nell'eseguire i lavori stradali appaltati dai Comuni di Opera e San Zenone al Lambro, abbia abitualmente 'scarificato' a profondità inferiori a quelle previste dai computi metrici estimativi. L'impresa, falsificando sistematicamente i formulari di identificazione rifiuti (Fir) ha, inoltre, indebitamente riutilizzato parte del fresato d'asfalto prodotto (insieme ad altri rifiuti misti) per completare i lavori stradali sulla provinciale 412 nel Comune di Opera, e ne ha conferito ingenti quantità a tre imprenditori che, avendolo riutilizzato in modo incontrollato all'interno delle rispettive aziende agricole, sono stati denunciati per gestione di rifiuti non autorizzata".