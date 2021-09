Eureka, il marchio centenario di pulizia professionale, nomina l'idolo asiatico Jackson Yee come principale ambasciatore globale

03 settembre 2021 a

DETROIT, 3 settembre 2021 /PRNewswire/ -- Il 26 agosto 2021 Eureka, fornitore centenario di apparecchiature per la pulizia, ha annunciato la nomina di Jackson Yee, famoso cantante, ballerino e attore asiatico, come suo ambasciatore globale.

Nelle 24 ore che hanno seguito l'annuncio la piattaforma Sina ha registrato 680 milioni di visualizzazioni, 700 milioni di impressioni e l'inizio di oltre 2,2 milioni di discussioni relative alla nomina su tutte le piattaforme social media, stabilendo un nuovo record in termini di impatto di endorsement di una celebrità.

Jackson è una delle più importanti star cinesi con oltre 80 milioni di follower su Weibo. Durante la sua carriera ha sostenuto diversi marchi leader. All'età di 13 anni, Jackson stava già diventando famoso in Cina e oltre e, da allora, ha ottenuto numerosi premi del settore. Tuttavia, non si è mai seduto sugli allori, ma ha cercato costantemente di migliorare le sue capacità professionali pur rimanendo fedele alle proprie convinzioni. I premi guadagnati comprendono quello per il miglior interprete esordiente, il miglior artista esordiente e il miglior attore per la sua prima performance in un film. Inoltre, è molto rispettato nel suo Paese d'origine per la competenza professionale e la presenza nell'elenco Forbes China Celebrity 2021, che si è guadagnato soprattutto per il suo impatto positivo sulle comunità e per il suo valore commerciale.

Che si tratti di un individuo o di un marchio, resta fondamentale impegnarsi per raggiungere la perfezione migliorando costantemente le competenze professionali associate nel campo scelto. Jackson continua a costruire sulla sua esperienza e competenza, e lo stesso vale per Eureka. Come marchio di pulizia per la casa fondato 112 anni fa, Eureka è impegnata a fare innovazione, ricerca e sviluppo sostenuti da un concetto di marchio leader e da progressi tecnologici nel coprono un secolo. In linea con la sua dedizione e professionalità, il marchio si concentra sul fornire agli acquirenti un'eccellente esperienza per gli utenti in tutto il mondo, contribuendo nel contempo a creare un ambiente pulito e confortevole tramite soluzioni di pulizia di alta qualità.

La partnership tra il marchio di apparecchiature per la pulizia professionali che conta ben 112 anni e un artista in ascesa di grande livello, con competenze comprovate, contribuirà alla riconoscibilità del marchio Eureka e alla sua visione di creare un ambiente pulito e sano, fornendo al contempo prodotti per la pulizia della casa facili da usare ed efficienti.

