Roma: social vs Pastore 'ragazzo col Rolex' in lista con Azione, Calenda 'vergognatevi' (2)

(Adnkronos) - A un certo punto interviene anche lo stesso Pastore. Scrive il giovane candidato di Azione: "Oddio! Sono stato scoperto! Mi hanno 'sgamato' l'Audemars Piguet (non Rolex) che, mi pare, non è (ancora) un reato indossare. Ma la polemica politica riusciamo a farla sui temi o l'unica opzione è quella sempre di fare o di ricevere attacchi personali? Forse è chieder troppo…". Un tweet che però non placa le polemiche. Anzi.

Alla fine piomba nel polverone social lo stesso Calenda che parla di "linciaggio pubblico" verso un "ragazzo perché ha ereditato un orologio dal padre perso nel 2017. Vergognatevi. Ma tanto". E anche Luciano Nobili di Italia Viva: "Bullismo e shitstorm su un ragazzo di 21 anni che studia, vuole formarsi e si impegna per il proprio territorio. Pregiudizio, propaganda all'odio sociale, menzogne spudorate come 'Renzi predica che i poveri devono soffrire'". E #Rolex è ancora secondo nella trending topic di twitter.