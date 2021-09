Roma: Marcucci, 'è una sfida decisiva'

03 settembre 2021 a

Roma, 3 set. (Adnkronos) - "Salvini insegue Meloni sui vaccini, Conte ha provato a sfondare sulla giustizia ma non ci è riuscito. Mi verrebbe da dire: meno male che c'è Draghi. Siamo alle prese con riforme rilevantissime, mi auguro che il clima tra i partiti di maggioranza. La posizione di Salvini su vaccini e greenpass è veramente scandalosa”. Così Il senatore Andrea Marcucci (Pd) in un'intervista ad Affari Italiani.

“Sul nucleare di nuova generazione, il ministro Cingolani-continua il parlamentare- ha solo aperto una riflessione, non vedo spazio per fare polemica. Anche sul reddito di cittadinanza, la legge ha fallito nella sua parte di avviamento al lavoro, ma un provvedimento tipo il nostro Rei serve”.

Per quanto riguarda le prossime amministrative, Marcucci dice: “È evidente che la sfida nella Capitale sia quella più rilevante, anche perché al primo turno, misura tutti i partiti. Dall'esito di Roma, capiremo un po' di cose utili anche per la politica nazionale”. Quanto alle suppletive di Siena, per le quali corre il segretario del Pd, è netto: “Pensiamo ai problemi lasciati sul campo da Mps e a come risolverli. Da Letta mi aspetto posizioni e soluzioni su questi temi”.