Quirinale: Provenzano, 'non è un tema all'ordine del giorno'

Roma, 3 set. (Adnkronos) - "Al Quirinale vedo il Presidente Mattarella che è il Presidente che sta svolgendo questa funzione rappresentando tutti gli italiani che per noi è una bussola istituzionale ma anche una guida morale in questi anni. Quando ci sarà l'elezione del Presidente della Repubblica ne parleremo, ma ad oggi, per rispetto della più alta istituzione repubblicana, non è un tema all'ordine del giorno". Così Giuseppe Provenzano, già Ministro per il Sud e la coesione territoriale del governo Conte II al Festival Trame.10. festival dei libri sulle mafie che si tiene fino al 5 settembre a Lamezia Terme.