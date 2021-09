Mafia: Rizzi, 'Dalla Chiesa esempio per tutti, sua memoria sia ricordata ai giovani'

03 settembre 2021 a

a

a

Milano, 3 set. (Adnkronos) - "Un esempio per tutti. Un grande uomo, un servitore dello Stato che ha avuto il coraggio di sfidare la mafia. Lui e le vittime di quel vile attentato non dovranno mai essere dimenticati e la loro memoria dovrà essere sempre ricordata, soprattutto ai più giovani". Lo ha detto Alan Christian Rizzi, sottosegretario alla Presidenza ai rapporti internazionali della Regione Lombardia che oggi, su delega del governatore lombardo, ha rappresentato la Regione alla cerimonia di commemorazione del 39esimo anniversario dell'assassinio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell'agente Domenico Russo.

Anche l'assessore regionale alla Sicurezza, Riccardo De Corato ha ricordato le vittime dell'attentato: "È fondamentale non dimenticare mai chi ha sacrificato la propria vita per combattere il cancro della mafia. Milano, la Lombardia e l'intero Paese onorano doverosamente gli anniversari di fatti tragici che ci auguriamo di non rivivere mai più".