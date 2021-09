CBD, la risposta naturale a numerose patologie

03 settembre 2021 a

a

a

(Adnkronos) -

Milano, 3 Settembre 2021. Per migliaia di anni, le persone hanno usato le proprietà curative del cannabidiolo o dell'olio di CBD per il trattamento di alcune malattie. Ora c'è la prova crescente che i prodotti come quelli di

Quali malattie si possono trattare con i prodotti a base di CBD?

Molti dei principali problemi medici di oggi derivano dalla mancanza di energia, depressione, ansia o altri disturbi comuni. Esistono diverse persone che prendono farmaci da prescrizione per questi sintomi, ma spesso scoprono che stanno semplicemente mascherando il problema, piuttosto che trattarlo. Il CBD, invece, è considerato da molti come un'alternativa e, in generale, un percorso con trattamenti di questo tipo permette l'accesso a una salute più naturale. È stato dimostrato da diversi studi, infatti, che l'olio di CBD può essere efficace nell'aiutare con i sintomi fisici di determinati problemi di salute, come nausea, dolore cronico, depressione, epilessia e altri disturbi. Finora, non sono stati indicati effetti collaterali negativi con l'utilizzo dell'olio CBD su queste condizioni. Questo è il motivo per cui sta guadagnando popolarità come un'alternativa sana.

Le persone trovano anche che l'olio di CBD sia utile nel trattamento dei disturbi d'ansia più comuni e diffusi. Coloro che soffrono di attacchi di panico, disturbo ossessivo compulsivo e altri tipi di disturbi d'ansia spesso si rivolgono all'olio di CBD per la possibilità di aiutare ad alleviarei lorosintomi. È stato riscontrato che il CBD ha un effetto calmante, alleviando i casi di dolore acuto e cronico, oltre a facilitare il rilassamento dei muscoli e del cervello. Il risultato finale è che si hanno reazioni meno gravi alle situazioni stressanti che le persone spesso incontrano nelle loro vite. Alcuni riportano cambiamenti di umore in senso positivo, oltre alla diminuzione dei livelli di dispersione di energia. Inoltre in molti affermano di dormire meglio e di aver visto migliorare le abilità sociali, dopo aver usato il CBD per trattare la loro ansia.

Assumere CBD e olio di CBD equivale a consumare marijuana o THC?

Poiché il CBD è ottenuto dallo stesso tipo di pianta da cui si genera la cannabis, è ancora troppo spesso considerato alla stregua della sostanza stupefacente. In realtà nell'olio di CBD non vi è alcuncontenuto di THC, il principio attivo che altera la percezione quando si consuma la marijuana. Proprio per questo ci sono diversi medici che sostengono che il CBD ha un valore terapeutico che può beneficiare coloro che soffrono di dolore cronico e degli altri disturbi elencati in precedenza, in particolare se vogliono ridurre, o eliminare, l'assunzione di altri farmaci. C'è un modo in cui si può beneficiare dell'olio di CBD, ovvero attraverso l'uso dei prodotti che lo contengono.

Per maggiori informazioni

Sito web:

Responsabilità editoriale: TiLinko.it – Img Solutions srl