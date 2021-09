Banca Mediolanum dona 100.000 euro alla Torre dei Moro dopo incendio Milano

03 settembre 2021 a

a

a

Milano, 3 set. (Adnkronos) - Banca Mediolanum raccoglie l'appello delle famiglie della Torre dei Moro ed effettua "un'erogazione liberale a fondo perduto di 100.000 euro. 50.000 euro vengono oggi donati in forma di bonifico, suddivisi equamente tra i condomini clienti della banca per aiutare a far fronte alle spese di prima necessità".

Inoltre, Banca Mediolanum "sospende da subito per 24 mesi le rate dei mutui e dei prestiti accesi dai clienti impattati, azzerando al contempo la produzione di interessi durante il periodo di sospensione. Sempre oggi, altri 50.000 euro saranno versati al Condominio di via Antonini 32, quale segno di vicinanza e solidarietà concreta e immediata a tutti i condomini della Torre dei Moro".