Roma: presentata lista civica per Gualtieri, 'società civile' contro degrado Capitale

Roma, 3 set. (Adnkronos) - "La Lista civica Gualtieri è stata presentata oggi presso il comitato elettorale del candidato sindaco, dal coordinatore della lista Alessandro Onorato, 313 candidati, sarà presente in tutti i municipi". Si legge in una nota.

"Imprenditori, commercianti, professionisti, operatori del sociale, del mondo della cultura e della scuola, tanti giovani, ad animare la lista civica di Roberto Gualtieri - dice Alessandro Onorato consigliere comunale e coordinatore della lista -, rappresentano la maggioranza silenziosa dei romani che non si rassegnano al degrado della capitale e che vuole contribuire attivamente alla rinascita di Roma. Faranno parte degli oltre 100 professionisti che aiuteranno Gualtieri a restituire decoro e competitività alla nostra città".

Tra gli interventi quello di Monica Lucarelli, capolista e il più giovane candidato comunale della lista, Federico Lobuono. “Non si può pensare di trasformare la città senza coinvolgere chi la vivrà domani. Vogliamo giovani che propongano ma anche giovani che decidano. Per noi 'Siamo il presente, vogliamo il futuro' non è solo uno slogan ma il manifesto di un'intera generazione, che vogliamo rappresentare nelle istituzioni. È il nostro tempo per far rinascere questa città”, ha detto Lobuono e poi Lucarelli: "Mettiamo le nostre competenze a disposizione di Roma e il nostro valore aggiunto; ognuno di noi e siamo tanti, rappresenta la risposta ai problemi della città, noi siamo la soluzione alle necessità di governance della città che, con Roberto Gualtieri, si prepara a dedicarsi a Roma per i prossimi 10 anni”.