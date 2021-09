Pd: Provenzano, 'faccio mia parte per spingere più a sinistra questo partito'

03 settembre 2021 a

Roma, 3 set. (Adnkronos) - “Il segretario del Pd lo vedo tutti i giorni. Faccio la mia parte per spingere più a sinistra questo partito. Lui è impegnato in una battaglia che ci vede tutti insieme per provare a cambiare il clima politico del paese, e provare a dimostrare che da questa fase non è un destino ineluttabile quello di uscire a destra come qualcuno vorrebbe raccontare, anche perché siamo di fronte alla peggiore destra della storia repubblicana. Noi abbiamo il dovere di mettere in campo un'alternativa vincente. Io credo che tra mille limiti e difficoltà lo stiamo facendo, e alla fine questo pagherà". Così Giuseppe Provenzano, Vicesegretario del Pd e già Ministro per il Sud e la coesione territoriale del governo Conte II al Festival Trame.10. festival dei libri sulle mafie che si tiene fino al 5 settembre a Lamezia Terme.