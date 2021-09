Afghanistan: Gentiloni, 'epilogo disastroso ma no abiura ragioni missione'

03 settembre 2021 a

a

a

Roma, 3 set. (Adnkronos) - "C'è stata una fine disastrosa, io ci tengo però a non estendere questo giudizio all'intera operazione" in Afghanistan. "Quando l'America decise di reagire" dopo l'11 settembre "c'era un consenso generale" e questo "non lo dobbiamo dimenticare. Non voglio che la critica feroce all'epilogo disastroso di questa vicenda diventi un'abiura delle ragioni per cui all'inizio abbiamo tutti sostenuto la missione internazionale contro il terrorismo dopo l'11 settembre". Questo epilogo rappresenta "uno spartiacque, c'è un crisi di credibilità che interroga anche l'Europa". Così il commissario Paolo Gentiloni alla Festa dell'Unità a Bologna.