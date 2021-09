Artom (Confapri): "Ci saranno altre centinaia di migliaia di licenziamenti"

03 settembre 2021 a

a

a

Silvi Marina, 3 set. (Labitalia) - "Ci saranno altre centinaia di migliaia di licenziamenti perché ci sono interi settori che sono stati spazzati via". Lo ha detto Arturo Artom, fondatore Confaprie Forum della meritocrazia, collegato in streaming con il terzo congresso di Meritocrazia Italia, in corso a Silvi Marina.

"Se riuscissimo a intercettare il 15-20% di questi licenziati, -ha spiegato Artom- trasformandoli in imprenditori, anche con un forte incentivo fiscale, si potrebbe rilanciare l'impreditorialità. Penso a persone che, potrebbero fare gli imprenditori ma non lo facevano perché avevano un posto di lavoro dipendente".

"C'è già stata una ripresa senza che sia stato speso un solo euro del Recovery -ha proseguito il fondatore di Confapri- ora però non si facciano cose in piccolo. Sul fisco, ad esempio, ridurre la pressione fiscale di 1 o 2 punti servirebbe a poco".