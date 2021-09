Governo: Salvini, 'se Lamorgese non cambia rotta sarà un problema'

03 settembre 2021 a

Roma, 3 set (Adnkronos) - Sull'operato della Lamorgese "le critiche non sono di Salvini, le danno i numeri. Oggi il 'Sole 24 ore' riporta i dati degli sbarchi, se aggiungiamo i rave party, le baby gang, l'aumento degli episodi di violenza non vedo dove sia questo gran lavoro. Draghi ha detto che non ci sono dati disastrosi; non è caduto un meteorite...". Lo ha detto Matteo Salvini a Radio Radio.

"Ho chiesto a Draghi un confronto con la Lamorgese, o cambia rotta e comincia a fare il ministro oppure sarà un problema", ha aggiunto il leader della Lega.