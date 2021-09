Governo: Gentiloni, 'effetto Draghi? c'è e per Italia è carta in Ue'

03 settembre 2021 a

Roma, 3 set. (Adnkronos) - "Ci sono due novità: chi è stato il perno della politica europea, ovvero Angela Merkel, tra 15 giorni abbandona il suo ruolo" e poi "in Italia c'è Mario Draghi e non c'è dubbio che Draghi è tra le personalità italiane che ha la maggiore reputazione a livello europeo. C'è un effetto Draghi? Certamente. Il fatto che sia alla guida del governo italiano è una carta per l'Italia". Così il commissario Ue, Paolo Gentiloni, alla Festa dell'Unità a Bologna.