Covid: Salvini, 'nessuna tifoseria non vax, Lega per libertà di scelta sui vaccini'

Roma, 3 set (Adnkronos) - Nella Lega "non c'è tifoseria no vax e sì vax. Io sono vaccinato e ho il green pass, non ritengo di imporre la mia scelta ad altri. Rimaniamo, come Lega, culturalmente e per convenienza per i cittadini, sostenitori della volontarietà e della libertà di scelta". Lo ha detto Matteo Salvini a Radio Radio.

"Il green pass può essere una tutela per i grandi eventi, ma pensare di metterlo in Metro a Roma alle 8 del mattino significa voler creare confusione e problemi", ha aggiunto il leader della Lega.