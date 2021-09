Recovery: Gentiloni, 'occasione straordinaria ma fondi legati a raggiungimento obiettivi'

03 settembre 2021 a

Roma, 3 set. (Adnkronos) - "Ho a volte l'impressione che qualcuno pensi che i soldi europei ci sono e invece sono legati al raggiungimento di alcuni obiettivi e questo è un bene. Abbiamo una straordinaria occasione ma per avere questi soldi bisogna fare riforme e investimenti concordati con l'ue. Una grandissima sfida". Così Paolo Gentiloni alla festa nazionale dell'Unità a Bologna sui fondi del Next Generation Ue. "Io non sono pessimista" ma "vorrei ci fosse maggiore consapevolezza anche nel dibattito pubblico che vedo ogni tanto andare per li rami...".