Libertà eguale: a Orvieto l'Assemblea nazionale

Roma, 4 set (Adnkronos) - L'associazione politico-culturale Libertà Eguale, presieduta da Enrico Morando, si ritrova ad Orvieto tra una settimana, sabato 11 e domenica 12 settembre, per la sua assemblea nazionale dal titolo 'Ora ci sarebbe tempo per tutto. Biden, NGEU, Governo Draghi: per i riformisti, l'occasione è adesso'.

L'inizio è previsto per le 10 di sabato 11 con la relazione di Morando, che comprenderà un ricordo dell'importante contributo di Emanuele Macaluso alla vita dell'associazione e ai convegni di Orvieto. Nel corso dei lavori verranno ricordate anche due altre personalità che hanno contribuito in modo rilevante all'associazione: Giorgio Armillei (intervento del vice-presidente di Libertà Eguale Stefano Ceccanti) e Luigi Covatta (intervento di Claudio Petruccioli).

Alle 18.30 di sabato vi sarà la presentazione del volume “Liberalismo inclusivo. Un futuro possibile per il nostro angolo di mondo” a cura di Michele Salvati e Norberto Dilmore per Feltrinelli, coordinata da Emilia Patta, giornalista de Il Sole 24 Ore con interventi di Alessandro Barbano, Giancarlo Bosetti, Marco Leonardi, Claudia Mancina. Partecipa l'autore Michele Salvati.