Trieste, sparatoria davanti a un bar in centro: 8 feriti

(Adnkronos) - Otto feriti, di cui uno grave. E' questo il bilancio, al momento, di una sparatoria avvenuta in mattinata poco prima delle 8 nei pressi di un bar di via Carducci, nel centro di Trieste, a quanto pare al culmine di una rissa. Transennata la strada. Sul posto forze dell'ordine e diverse ambulanze.

Ci sarebbe un regolamento di conti all'origine della rissa poi culminata nella sparatoria. Secondo le prime indiscrezioni trapelate sul posto a scontrarsi sarebbero state due diverse bande di cittadini kosovari, prima affrontatisi davanti al Royal bar di via Carducci, dove ci sono chiazze di sangue sulle macchine e in strada, e poi fuggiti in direzione del Lisert.