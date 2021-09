Elezioni: Letta, 'campagna elettorale sia semina per idee futuro'

04 settembre 2021 a

a

a

Roma, 4 set (Adnkronos) - "Questa campagna elettorale la vedo come una semina. Dobbiamo seminare, fare in modo che questo mese sia una elaborazione di idee per il futuro". Lo ha detto Enrico Letta, in un incontro a Castiglion fiorentino per le suppletive della Camera nel collegio di Siena in cui è candidato.

"Parlare di cose nazionali e locali insieme è una occasione per testare alcune riflessioni, per capire come sul territorio questo finiscono per impattare", ha spiegato il segretario del Pd.