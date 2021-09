Roma: la psicologa del Tweet su candidato con il Rolex, 'sono sconvolta, ricevo insulti e minacce' (3)

04 settembre 2021 a

(Adnkronos) - E si dice ancora "sconvolta" per tutti "gli insulti ricevuti". "Ho dovuto lucchettare l'account, gente che mi ha segnalato all'ordine, diffamazioni gravi ricevute. Gente che dice: "Non andate da questa psicologa". Insulti e cattiverie. Da 24 ore sono diventata con il mio nome trend topic". E ribadisce: "Sono una psicologa che lavora con i minori, pensi quanto è grave e diffamante tutto quello che ho subito, solo per avere espresso una opinione. Mio figlio che ha 24 anni è sconvolto. E pure io". Barbara Collevecchio ringrazia "le persone che mi stanno manifestando solidarietà", da Tomaso Montanari a Christian Raimo. Ma ci tiene anche a ringraziare "tutte quelle persone su Twitter che mandano vestiti e altri oggetti per i ragazzi che io aiuto".

Poi torna sul ragazzo e dice: "Che messaggio mandano agli altri ragazzi, se mettono foto con orologi costosissimi e auto di lusso? Mentre dicono che gli altri giovani devono sgobbare?". Ma oggi Barbara Collevecchio cosa direbbe a Roma Pastore? "Da madre e da psicologa che lavora con gli adolescenti gli dico che mi dispiace tantissimo che il mio tweet sia stato preso sul personale, il mio discorso era generale, sulla fragilità di questa generazione che si attacca a status symbol e sta danzando nel vuoto. Non sono questi i valori e le immagini che devono dare di se, soprattutto i giovani politici. Perché ci sono tantissimi giovani in difficoltà e non sono certo questi valori di ricchezza da trasmettere. E' danzare su un baratro, bisogna rifletterci bene. La ricchezza non va ostentata, vali per quello che sei non per quello che hai".