Covid: Patuanelli, 'spero non si arrivi ad obbligo ma non lo escludo, serve confronto Ue'**

04 settembre 2021 a

a

a

Roma, 4 set. (Adnkronos) - "Mi auguro che non si arrivi all'obbligo ma non lo escludo come ipotesi: credo che il quadro europeo sia quello più corretto da seguire e fa bene il presidente Draghi a sollecitare un dibattito che porti eventualmente più Paesi a quella decisione". Lo ha affermato il ministro per le Politiche agricole, Stefano Patuanelli, ospite della festa de 'Il Fatto quotidiano' a proposito dell'obbligo del vaccino contro il Covid.

"Non deve essere un sì e un no a priori -ha aggiunto- un no vax non si convince per obbligo, penso che il convincimento sia la strada prioritaria da seguire".